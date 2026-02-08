Pero ahora faltan profesionales y eso coincide además con un cambio cultural relevante: hasta ahora, los médicos preferían la sanidad pública porque en ella tenían opciones de carrera y prestigio profesional y muchos de ellos redondeaban ingresos prolongando la jornada laboral en la sanidad privada, que se beneficiaba de sus conocimientos y su prestigio. Eso está cambiando: los médicos que salen del MIR quieren un salario digno sin tener que trabajar 14 horas diarias. Y muchos ya se van directamente a la privada.
| etiquetas: sanidad pública , médicos , privada
Mucho SOS por la sanidad pública pero para eso hay que promover una cultura de políticos competentes, responsables y que gestionen honestamente los recursos públicos, para que los médicos tengan condiciones dignas y para que no cunda el miedo de "es que me roban los impuestos así que voto libertaz".
Quizás El País tenga algo que ver.
Estado de bienestar...o sea,la salud será para quien pueda pagársela.