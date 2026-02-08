edición general
SOS por la sanidad pública

Pero ahora faltan profesionales y eso coincide además con un cambio cultural relevante: hasta ahora, los médicos preferían la sanidad pública porque en ella tenían opciones de carrera y prestigio profesional y muchos de ellos redondeaban ingresos prolongando la jornada laboral en la sanidad privada, que se beneficiaba de sus conocimientos y su prestigio. Eso está cambiando: los médicos que salen del MIR quieren un salario digno sin tener que trabajar 14 horas diarias. Y muchos ya se van directamente a la privada.

#1 alhambre
> los médicos que salen del MIR quieren un salario digno sin tener que trabajar 14 horas diarias.

Mucho SOS por la sanidad pública pero para eso hay que promover una cultura de políticos competentes, responsables y que gestionen honestamente los recursos públicos, para que los médicos tengan condiciones dignas y para que no cunda el miedo de "es que me roban los impuestos así que voto libertaz".

Quizás El País tenga algo que ver.
#2 laruladelnorte
La competencia por los médicos será la primera batalla. La siguiente será la tecnológica. Si permitimos que la sanidad pública se descapitalice de profesionales y tecnología, pondremos en peligro el mayor factor de equidad social, la joya de la corona del Estado de Bienestar.

Estado de bienestar...o sea,la salud será para quien pueda pagársela.
