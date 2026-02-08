SOS por la sanidad pública

Pero ahora faltan profesionales y eso coincide además con un cambio cultural relevante: hasta ahora, los médicos preferían la sanidad pública porque en ella tenían opciones de carrera y prestigio profesional y muchos de ellos redondeaban ingresos prolongando la jornada laboral en la sanidad privada, que se beneficiaba de sus conocimientos y su prestigio. Eso está cambiando: los médicos que salen del MIR quieren un salario digno sin tener que trabajar 14 horas diarias. Y muchos ya se van directamente a la privada.