Sortu desmonta su estructura territorial y sienta las bases para desintegrarse en EH Bildu

La militancia de Sortu ha culminado en las últimas semanas un proceso congresual de calado estratégico que redefine en profundidad el papel histórico de la izquierda abertzale. La aprobación de la ponencia Herri gogoa, tras varios meses de debate interno, fija una reorientación política, organizativa y funcional que se cerrará formalmente en el acto que el partido celebrará el próximo 24 de enero en Irun con la elección de una nueva dirección y la presentación de la hoja de ruta para los próximos años.