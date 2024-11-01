edición general
3 meneos
145 clics

SORPRESA: La gente está convencida de haber visto a Jeffrey Epstein conduciendo un descapotable, lo que ha obligado a su doble a responder: «Solo soy Pete». (Eng)

El vídeo que se hizo viral mostraba a un hombre con un parecido sorprendente al financiero caído en desgracia conduciendo por una autopista de Florida.

| etiquetas: epstein , pete , vivo , florida , muerto , pederasta
2 1 1 K 36 actualidad
7 comentarios
2 1 1 K 36 actualidad
Pertinax #1 Pertinax
¿Tenía anillo?
0 K 19
Kleshk #5 Kleshk *
No se Rick... no he visto nunca a Pete y Epstein en la misma sala a la vez...
0 K 11
Spirito #7 Spirito *
Yo jamás he creído que ese hijoputa con tanto dinero y poder esté muerto.

Esos cabrones psicópatas con dinero y poder se quieren tanto, tienen tanta jeta y recursos que, a sabiendas que los van a pillar por sus crímenes execrables, se buscan la vida para evadir la justicia de mil maneras, hasta cambiándose el rostro si hace falta.

Son inútiles, estúpidos, tontos, sin apenas intelecto, parásitos de la sociedad, pero muchos de ellos tienen mucho dinero para hacer a su antojo.

Y la inmensa mayoría lo consigue, y mueren agusto de viejos ya, atendidos y rodeados de seres queridos.

Así es la vida.
0 K 9
taSanás #4 taSanás
"solo soy pete" sería lo que diría epstein si estuviese de incógnito
0 K 7
#3 To_lo_loco
Y en realidad es lo más factible.

Que a un hombre con tanta información no se le envía al cementerio, se le ofrece otra salida.
0 K 7
Verdaderofalso #6 Verdaderofalso
#3 y lo mandas a Florida? Menudo castigo
0 K 20

menéame