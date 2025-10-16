La sorpresa de los bomberos al pedirles que vigilaran el barranco del Poyo: "Si queréis que salgan ellos y echen un vistazo... ¿El tema cuál sería?"

Una sorpresa que podría estar provocada porque la competencia de vigilar los barrancos corresponde a la Generalitat. Varias trabajadoras de Emergencias que han declarado como testigo han revelado que el 28 de octubre se solicitaron agentes medioambientales de la Generalitat en previsión de destinarlos a vigilar los barrancos, pero se denegaron por la Conselleria de Medio Ambiente. Aunque el 29 de octubre la conselleria sí que los ofreció, aunque esta oferta nunca llegó al Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana