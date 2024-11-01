La sorprendente vida de Antonio Tejero en la prisión de Mugardos

Un entorno carcelario con privilegios poco comunes Contrario a la imagen habitual de la vida en prisión, Antonio Tejero disfruta de ciertas facilidades que no son comunes para todos los reclusos. La prisión de Mugardos no es una cárcel cualquiera y ofrece condiciones que permiten ciertos privilegios y comodidades, la celda con vistas al mar, visitas frecuentes y continuas, gastronomía con sabor a marisco...
| etiquetas: tejero , prisión , ferrol
Pues yo diría que ese audio de Bárbara Rey dice el rey orgulloso le dice que armada se mantuvo siempre callado, que fue leal, junto con el hecho de que hasta última hora no se hubiese pronunciado del golpe en marcha, y que el propio armada, su hombre de confianza, fuese… » ver todo el comentario
Con otros en cambio se opuso rotundamente.