La sorprendente vida de Antonio Tejero en la prisión de Mugardos

Un entorno carcelario con privilegios poco comunes Contrario a la imagen habitual de la vida en prisión, Antonio Tejero disfruta de ciertas facilidades que no son comunes para todos los reclusos. La prisión de Mugardos no es una cárcel cualquiera y ofrece condiciones que permiten ciertos privilegios y comodidades, la celda con vistas al mar, visitas frecuentes y continuas, gastronomía con sabor a marisco...

6 comentarios
calde #1 calde *
Hoy en Ondacero, en la brújula (Rafa Latorre) decían que la desclasificación de documentos sólo había servido para enaltecer aún más al Rey y para burlarse un poco de Tejero por un susto comentario de su mujer.

Pues yo diría que ese audio de Bárbara Rey dice el rey orgulloso le dice que armada se mantuvo siempre callado, que fue leal, junto con el hecho de que hasta última hora no se hubiese pronunciado del golpe en marcha, y que el propio armada, su hombre de confianza, fuese…   » ver todo el comentario
calde #2 calde *
#1 Hablando de "periodismo de centro", alguien ha escuchado a alguno de estos "periodistas" pedir que se desgasifique el resto de documentación? Porque la coña es que seguimos con una ley franquista tapando todas esa "modélica" transición...

:roll:
#4 ernovation
#1 Han desclasificado lo que podemos leer, pero no lo que no podemos leer.
calde #6 calde
#4 tal cual
#3 Albarkas
Deberían desclasificar todo hasta el año 2000 y que cada palo aguante su vela.
#5 Nusku
Recordemos que el Tribunal Supremo aceptó la proposición de indultarlo.

Con otros en cambio se opuso rotundamente.
menéame