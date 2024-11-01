La sorprendente vida de Antonio Tejero en la prisión de Mugardos

Un entorno carcelario con privilegios poco comunes Contrario a la imagen habitual de la vida en prisión, Antonio Tejero disfruta de ciertas facilidades que no son comunes para todos los reclusos. La prisión de Mugardos no es una cárcel cualquiera y ofrece condiciones que permiten ciertos privilegios y comodidades, la celda con vistas al mar, visitas frecuentes y continuas, gastronomía con sabor a marisco...