edición general
18 meneos
136 clics
El sorprendente regalo de Bad Bunny a los trabajadores de Zara de Arteixo: "Este 'show' también fue de ustedes"

El sorprendente regalo de Bad Bunny a los trabajadores de Zara de Arteixo: "Este 'show' también fue de ustedes"

Los empleados recibieron también una nota del cantante puertorriqueño en la que agradecía 'el tiempo, el talento y el corazón

| etiquetas: bad bunny , dinero
11 7 2 K 145 ocio
9 comentarios
11 7 2 K 145 ocio
Pertinax #8 Pertinax
#7 Ni eso les hace falta contigo. Ahora lo has hecho gratis.
0 K 16
DayOfTheTentacle #9 DayOfTheTentacle
#8 que no... q es patrocinado
0 K 11
DayOfTheTentacle #1 DayOfTheTentacle
Quería hacer artículo pero con el teléfono no me sale... tiene cojones la noticia...


Realmente es un "abro debate"
0 K 11
DayOfTheTentacle #2 DayOfTheTentacle
#1 marketing extremo y efectivo.
2 K 34
Pertinax #5 Pertinax
#2 Con el que colaboras. :troll:
2 K 38
DayOfTheTentacle #7 DayOfTheTentacle
#5 no, no,que me pagan!
0 K 11
celyo #6 celyo
#2 no conozco al personaje como para valorar si lo hace habitualmente, tener gestos de gratitud y parecer humano.
0 K 14
SeñorPresunciones #3 SeñorPresunciones *
#1 Realmente no es más que una estrategia de maeketing conjunta.
3 K 53

menéame