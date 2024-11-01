·
El sorprendente regalo de Bad Bunny a los trabajadores de Zara de Arteixo: "Este 'show' también fue de ustedes"
Los empleados recibieron también una nota del cantante puertorriqueño en la que agradecía 'el tiempo, el talento y el corazón
bad bunny
,
dinero
relacionadas
#8
Pertinax
#7
Ni eso les hace falta contigo. Ahora lo has hecho gratis.
0
K
16
#9
DayOfTheTentacle
#8
que no... q es patrocinado
0
K
11
#1
DayOfTheTentacle
Quería hacer artículo pero con el teléfono no me sale... tiene cojones la noticia...
Realmente es un "abro debate"
0
K
11
#2
DayOfTheTentacle
#1
marketing extremo y efectivo.
2
K
34
#5
Pertinax
#2
Con el que colaboras.
2
K
38
#7
DayOfTheTentacle
#5
no, no,que me pagan!
0
K
11
#6
celyo
#2
no conozco al personaje como para valorar si lo hace habitualmente, tener gestos de gratitud y parecer humano.
0
K
14
#3
SeñorPresunciones
*
#1
Realmente no es más que una estrategia de maeketing conjunta.
3
K
53
#4
DayOfTheTentacle
#3
exacto
2
K
33
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
