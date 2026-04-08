Soria: celebrar una comunión ya cuesta como una boda

Supera ya los 6.800 euros de media, más del triple que en 2017. El encarecimiento, que se sitúa en un 21% respecto al año pasado, coincide con un descenso del número de niños que reciben este sacramento en Soria, donde la caída de primeros comulgantes supera el 20% en los últimos años. El desembolso final sigue siendo muy variable. Una comunión puede costar desde algo más de 3.200 euros hasta superar los 15.700 euros en una celebración estándar de 50 invitados, con extremos que alcanzan los 22.000 euros en eventos más numerosos.