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Soria: celebrar una comunión ya cuesta como una boda

Supera ya los 6.800 euros de media, más del triple que en 2017. El encarecimiento, que se sitúa en un 21% respecto al año pasado, coincide con un descenso del número de niños que reciben este sacramento en Soria, donde la caída de primeros comulgantes supera el 20% en los últimos años. El desembolso final sigue siendo muy variable. Una comunión puede costar desde algo más de 3.200 euros hasta superar los 15.700 euros en una celebración estándar de 50 invitados, con extremos que alcanzan los 22.000 euros en eventos más numerosos.

| etiquetas: soria , comuniones , coste , subida
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11 comentarios
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Comentarios destacados:      
Vodker #1 Vodker *
Porque quieren. La hostia es gratis.
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sxentinel #5 sxentinel
#1 Hombre gratis gratis... Lo mínimo es ganársela.
1 K 22
Apotropeo #2 Apotropeo
En mis tiempos lo solucionaban con emparedados y KAS ,para los niños, y chuletillas y bota para los adultos.
Te regalaban una pluma y un reloj, y el crío más feliz del barrio.
4 K 53
#9 Xoche
#2 Prácticamente lo mismo. Joder, cuando tuve mi primer reloj flipé por colores. :-)
1 K 17
alfre2 #3 alfre2
Aún se siguen celebrando ese ritos? Pobres chicos! :palm:
3 K 31
#7 Pitchford
Estos no pagan alquiler. Probablemente lo cobrarán..
1 K 27
#6 Nasser
Pues un par de ostias bien dadas y sale gratis. :troll:
1 K 26
#4 eugeniodl
Son creyentes hipócritas en su gran mayoría, lo pagan muy a gusto.
1 K 22
Chinchorro #10 Chinchorro
¿Hay lista de precios de los ritos chamánicos?
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GeneWilder #8 GeneWilder
Sarna con gusto, no pica.
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yoma #11 yoma
Las comuniones, las bodas y demás, cuestan lo que uno quiere gastarse. :troll:
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