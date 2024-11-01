Soria abocada a quedarse sin tren otros seis meses más por las obras de la autopista ferroviaria

El 1 de abril de 2025 fue la fecha en la que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) decidió el corte de la línea de tren Soria-Torralba como consecuencia de las obras de la autopista ferroviaria Algeciras-Zaragoza. Teóricamente, el restablecimiento de la conexión ferroviaria para la provincia se iba a producir para finales de 2025, aunque se amplió tres meses más por los trabajos de la autopista.