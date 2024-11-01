edición general
Soria abocada a quedarse sin tren otros seis meses más por las obras de la autopista ferroviaria

El 1 de abril de 2025 fue la fecha en la que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) decidió el corte de la línea de tren Soria-Torralba como consecuencia de las obras de la autopista ferroviaria Algeciras-Zaragoza. Teóricamente, el restablecimiento de la conexión ferroviaria para la provincia se iba a producir para finales de 2025, aunque se amplió tres meses más por los trabajos de la autopista.

mente_en_desarrollo #1 mente_en_desarrollo
Pues si les han quitado una de sus 2 estaciones, solo les queda el invierno.
Cehona #2 Cehona
#1 Cierra al salir.
#4 surco
#1 Tu haz chistes, que como a los sorianos les de por ponerse de acuerdo y saltar todos a la vez, os vais a cagar.
Cehona #3 Cehona
265 millones de euros de inversión aprobados.
0 millones de inversión con Rajoy y pretenden hacer en dos meses lo que no se hizo en 7 años
www.adif.es/-/adif-avanza-en-las-obras-de-adaptación-de-la-línea-mad
