Sonsoles Ónega mete ahora la pata con el marido invidente de Patricia Pérez: "¿Nos está viendo?"  

Sonsoles Ónega no levanta cabeza. Si no fue suficiente con su gazapo de la pasada semana, cuando confundió el mar con una inundación en Cádiz, ahora la metedura de pata ha sido con la presentadora Patricia Pérez. Pérez ha contado, precisamente en el programa de Ónega, que su marido ha perdido la visión después de una enfermedad.
| etiquetas: sonsoles ónega , patricia pérez , marido , invidente
Porque normalmente se dice que se ve un programa de televisión.
Aahhhh… Antena 3
Iiihhhjjj… Diario publico
Todo cuadra!!! A menear una puta anécdota de mierda (muy facha) y muy mierda