Sonsoles Ónega mete ahora la pata con el marido invidente de Patricia Pérez: "¿Nos está viendo?"  

Sonsoles Ónega no levanta cabeza. Si no fue suficiente con su gazapo de la pasada semana, cuando confundió el mar con una inundación en Cádiz, ahora la metedura de pata ha sido con la presentadora Patricia Pérez. Pérez ha contado, precisamente en el programa de Ónega, que su marido ha perdido la visión después de una enfermedad.

Pertinax #1 Pertinax
Breaking news de las buenas.
#4 xuanra2002
Me parece en este caso un poco sacar punta.
Porque normalmente se dice que se ve un programa de televisión.
dunachio #2 dunachio
Es la Feijóo de AtresMedia. Cagada tras cagada.
#3 WifredoIII_ElGayu
Uuuhhhh …Sonsoles Onega
Aahhhh… Antena 3
Iiihhhjjj… Diario publico

Todo cuadra!!! A menear una puta anécdota de mierda (muy facha) y muy mierda
#5 beltraneja
Solo hay que buscar un poquito en Google, Daniel sancho, Julián Contreras jr..
