¿Qué son las 'passkeys'? ¿Deberíamos usarlas en vez de las claves convencionales?

Las passkeys son una nueva credencial digital diseñada para reemplazar definitivamente a las contraseñas. Estas te permiten iniciar sesión en las cuentas usando el mismo método con el que ya desbloqueas tu dispositivo, como tu huella dactilar, reconocimiento facial o un simple código PIN. Al utilizar criptografía de clave pública, tu información privada nunca sale del dispositivo. Esto elimina el riesgo de sufrir ataques de phishing o robo de datos. Además, se sincronizan automáticamente entre tus dispositivos.