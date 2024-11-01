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¿Qué son las 'passkeys'? ¿Deberíamos usarlas en vez de las claves convencionales?

¿Qué son las 'passkeys'? ¿Deberíamos usarlas en vez de las claves convencionales?

Las passkeys son una nueva credencial digital diseñada para reemplazar definitivamente a las contraseñas. Estas te permiten iniciar sesión en las cuentas usando el mismo método con el que ya desbloqueas tu dispositivo, como tu huella dactilar, reconocimiento facial o un simple código PIN. Al utilizar criptografía de clave pública, tu información privada nunca sale del dispositivo. Esto elimina el riesgo de sufrir ataques de phishing o robo de datos. Además, se sincronizan automáticamente entre tus dispositivos.

| etiquetas: passkeys , seguridad , claves , contraseñas , autenticación
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1 comentarios
2 0 0 K 31 actualidad
sorrillo #1 sorrillo *
No lo elimina, lo reduce en ciertos supuestos.

En seguridad es temerario hacer afirmaciones exageradas o grandilocuentes, la gente que se lo cree se confía y acaba siendo víctima y sintiéndose engañada.

En seguridad el riesgo raramente desaparece, se suele cambiar de sitio o de tipo de riesgo.
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menéame