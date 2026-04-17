Son Espases vuelve a suspender la actividad quirúrgica programada ante el colapso de Urgencias

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#2
Dav3n
Pues esperad a que se desate el horror de la escasez, vamos a flipar con la velocidad de la degradación de los servicios públicos.
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#1
pirat
El votante pepero, excepto en la anomalía madrizleña en la que residen la mitad de los ricos del estado, es masoca.
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