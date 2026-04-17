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Son Espases vuelve a suspender la actividad quirúrgica programada ante el colapso de Urgencias

Son Espases vuelve a suspender la actividad quirúrgica programada ante el colapso de Urgencias

Esa medida ya se adoptó hace poco más de un mes. Hay cerca de 70 pacientes esperando una cama

| etiquetas: urgencias , son espases , operaciones , mallorca , palma , salud pública
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2 comentarios
6 2 0 K 87 actualidad
#2 Dav3n
Pues esperad a que se desate el horror de la escasez, vamos a flipar con la velocidad de la degradación de los servicios públicos.
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#1 pirat
El votante pepero, excepto en la anomalía madrizleña en la que residen la mitad de los ricos del estado, es masoca.
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menéame