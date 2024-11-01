"Solo pensaba por dónde me iba a llegar el sopapo”: Gómez de Celis, tras ser increpado por un diputado de Vox

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#2
Leon_Bocanegra
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#_1
porque no ha habido amenazas.
Anda,pero si es el de siempre que se ha cambiado el nick.
Para que cojones preguntas si
alguien
sabe algo, si nos tienes a todos en el ignore?
Ah calla, que es que nos lees en una pestaña sin loguear.
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#3
Piscardo_Morao
Te va a llegar por la extrema derecha, eso está claro.
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#1
LosLibrosSinTi
alguien sabe por qué entonces no lo ha denunciado ya por amenazas en la propia comisaría de Policía Nacional que hay en el Congreso?
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#4
tetepepe
Yo por si acaso, me habría adelantado.
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Anda,pero si es el de siempre que se ha cambiado el nick.
Para que cojones preguntas si alguien sabe algo, si nos tienes a todos en el ignore?
Ah calla, que es que nos lees en una pestaña sin loguear.