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"Solo pensaba por dónde me iba a llegar el sopapo”: Gómez de Celis, tras ser increpado por un diputado de Vox

Aimar Bretos entrevista a Alfonso R. Gómez de Celis, vicepresidente del Congreso. Gómez de Celis ha expulsado a José María Sánchez (Vox)...

| etiquetas: vox , congreso
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4 comentarios
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#2 Leon_Bocanegra *
#_1 porque no ha habido amenazas.

Anda,pero si es el de siempre que se ha cambiado el nick.


Para que cojones preguntas si alguien sabe algo, si nos tienes a todos en el ignore?


Ah calla, que es que nos lees en una pestaña sin loguear.
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#3 Piscardo_Morao
Te va a llegar por la extrema derecha, eso está claro.
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LosLibrosSinTi #1 LosLibrosSinTi
alguien sabe por qué entonces no lo ha denunciado ya por amenazas en la propia comisaría de Policía Nacional que hay en el Congreso?
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tetepepe #4 tetepepe
Yo por si acaso, me habría adelantado.
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