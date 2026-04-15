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Solo el 13% de los emails está escrito por personas y más de la mitad cae en el filtro de spam: “No es un dato técnico, es un cambio estructural”

Solo el 13% de los emails está escrito por personas y más de la mitad cae en el filtro de spam: “No es un dato técnico, es un cambio estructural”

El análisis de 1.000 millones de correos electrónicos revela que son una herramienta totalmente dominada por sistemas automáticos. Otro dato muy llamativo de su informe es que solo el 44% de los emails pasaron los controles de seguridad (anti-spam y antivirus) de los destinatarios y lograron llegar hasta la bandeja de entrada. La mayor parte de los emails son notificaciones, promociones, alertas y envíos transaccionales generados por plataformas empresariales, redes sociales, herramientas de software como servicio (SaaS) o sistemas de marketing

| etiquetas: emails , correo electrónico , spam , internet
5 1 0 K 66 tecnología
4 comentarios
5 1 0 K 66 tecnología
cromax #2 cromax *
De hecho yo cada vez miro menos los correos, salvo los de mi trabajo.
En un par de cuentas que tengo echo un vistazo cada día para, básicamente, eliminar mensajes. Creo que es lo que hacemos todos hace ya mucho tiempo.
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senfet #1 senfet *
El análisis de Hostinger: www.hostinger.com/blog/email-data-analysis  media
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Gry #4 Gry
Pues el 13% no está mal. Yo pensaba que serían muchísimos menos.
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manbobi #3 manbobi
Por eso recibo tanta mierda.
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menéame