Solo el 1,2% de los alquileres en España son asequibles para los jóvenes frente a casi un 20% en Francia y un 30% en Alemania
El 46% de los españoles de entre 25 y 34 años vive en casa de sus padres, según un estudio de Eurofound.
vivienda
,
españa
,
alquiler
,
jovenes
#1
NPCMeneaMePersigue
Si los jovenes no pueden independizarse, formar una familia, tener hijos es la extinción pa que las casas se las queden guiris
Si encima asesinan a cientos de personas en Valencia para q los turistas consuman o cuando te haces mayor te asesinan en una residencia pa beneficio privado
Es un genocidio
0
K
20
#7
Icelandpeople
El 46% de los españoles de entre 25 y 34 años vive en casa de sus padres.
El otro 54% en literas.
0
K
20
#8
Chinchorro
#6
Ah, por supuesto. Que una cosa son los inmigrantes de mierda que vienen a robarnos la vivienda y otra los expat que vienen a disfrutar de nuestro estilo de vida y de las bondades del pueblo español alquilando un pisito en malasaña por mil ochocientos euros al mes porque cobra seis mil y no paga un duro de impuestos.
1
K
18
#5
makinavaja
España se ha convertido en zona de alojamiento y disfrute para turistas exclusivamente...
0
K
12
#2
Chinchorro
Porque a España se vienen los "expat" franceses y alemanes a disfrutar del clima, los servicios, la gastronomía... y suben los precios.
0
K
12
#6
MAVERISCH
#2
Cuando me fui a vivir a Turquía en la pandemia fue cuando oí por primera vez el término expat, referido a mí en ese caso. De boca de una mujer española de derechas que vivía en Venezuela en una compañía de seguros.
Creo que es la palabra que se ha inventado para diferenciar entre blancos viajeros y piojosos.
0
K
6
#9
Benzo
El 46% de los españoles de entre 25 y 34 años vive en casa de sus padres
Estadística desoladora.
0
K
11
#3
Yonny
La tasa de vivienda pública en francia es del 17%, en España inferior al 2%
No hay más preguntas señoría.
0
K
10
#4
UsuarioXY
Disfruten lo votado
0
K
7
#10
Selection
*
Y por algún motivo, tenemos:
A la derecha, diciendo que no hay problema, que el mercado soluciona, a la vez que pide más natalidad de esos jóvenes.
A la izquierda, trayendo a cientos de miles de individuos nuevos, sin darles ningún tipo de solución habitacional, que se apañen.
Me quiero morir.
0
K
7
