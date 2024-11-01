edición general
Solicitan el ingreso en prisión del envenenador de Requena tras el hallazgo de arsénico en la soja

La acusación particular en la causa abierta contra el presunto envenenador de Requena, que se colaba a escondidas en la vivienda de su sobrina para acabar presuntamente con su vida y la de su pareja intoxicándolos poco a poco durante meses, ha solicitado a la jueza que instruye el caso el ingreso en prisión provisional de Francisco Javier G. M. tras el hallazgo de arsénico en un frasco de salsa de soja intervenido en su día en la vivienda de las víctimas. Así lo han desvelado los análisis del departamento de Medioambiente del Servicio de Crimin

| etiquetas: envenenamiento , requena , arsénico , homicidio , justicia
Pertinax #1 Pertinax
Herencias. Esas fuentes de amor fraterno.
GanaderiaCuantica #2 GanaderiaCuantica
Lo descubrió el doctor Casa, colándose también en la casa de la sobrina para inspeccionarla, sin permiso, pero no era Lupus, así que no quedaba otra opción…
