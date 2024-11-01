edición general
5 meneos
239 clics
Este envío tiene varios votos negativos. Asegúrate antes de menear
Un sociólogo experto en moda le hace un traje a Santiago Abascal al ver cómo va vestido: al líder de Vox no le va a gustar con quién lo compara

Un sociólogo experto en moda le hace un traje a Santiago Abascal al ver cómo va vestido: al líder de Vox no le va a gustar con quién lo compara

El sociólogo y experto en moda Pedro Mansilla ha estado en El Intermedio para analizar los looks de los políticos españoles y especialmente ácido con Santiago Abascal y su estudiada imagen cuando hay elecciones en zonas rurales de España.

| etiquetas: vox , santiago abascal , moda
4 1 8 K -9 actualidad
5 comentarios
4 1 8 K -9 actualidad
#1 soberao *
¿Se puede votar cansina aunque venga del Intermedio que se supone que es un programa "guay"? Abascal hasta en la sopa...
0 K 17
YeahYa #2 YeahYa
#1 Yo lo he subido porque no me parece baladí. La ropa habla de quién la lleva.

Pero puedo llegar a entender que se sienta como cansino, nada que reprochar.
0 K 20
#3 soberao
#2 No me parece mal, pero que hablen de la ropa de Antonio Maíllo o cualquier otro, pero esto de que tenga que estar Abascal en los medios a todas horas incluso en programas que se supone de izquierdas, la verdad es que cansa.
1 K 37
#5 wendigo
[Sin mirar]

El gañan de muchachada nui ...

Saludos
0 K 10
RoberRenfu #4 RoberRenfu *
Vaya p mierda de noticia y de medio... como siempre tirando de clickbait barato. Lo que lleve vestido tanto este personaje como cualquier otra persona, no debería tener el más mínimo interés para nadie.
Lo siento #0 pero los enlaces de Huffington duelen. Aún así veo que en menos de 10 min tiene casi 90 clics... Buen indicador del nivel general. Que os aproveche
0 K 9

menéame