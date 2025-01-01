edición general
Sobre opinar sin haber comprado (El libro de Alvise)

El libro de Alvise es número 1 en Amazon. La gran mayoría de las reseñas publicadas no corresponden a "compras verificadas". De las 127 opiniones publicadas, solo 16 (12,6%) corresponden a la categoría «compra verificada». El otro 87% no ha debido comprar el libro ni en Amazon, ni en otro sitio porque, según indica el autor, no le ha sido posible comercializarlo a través de otro canal.

johel #1 johel *
Lo unico que tiene alpiste de verificado es la compra de reseñas.
Igual que se compran followers, clicks, visitas, posicionamiento y libros que ha escrito un negro literario para ponerle tu nombre, se compran reseñas falsas.
#4 Leon_Bocanegra
Menuda mierda de titulo. Tendría que haberlo llamado "el perro se comió mi país"
#2 chocoleches *
Comprados juntos habitualmente "Manual de resistencia facha" de Isaac Parejo. (no es un título irónico)
TripleXXX #3 TripleXXX
¿Quién no tiene una mesa coja?
