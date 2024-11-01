Sobre los homúnculos

Cada una de las partes de nuestro cuerpo esta inervada por una parte concreta de nuestra corteza cerebral. Es decir: cada parte del cuerpo dispone de una parte de nuestro cerebro en exclusiva, tanto en el aspecto sensitivo (córtex somatestésico) como en el motriz (córtex motor). Ambas partes, sensitiva y motor, están localizadas en lugares del cerebro diferentes.

El tamaño que las partes del cuerpo ocupan en el cerebro no guardan proporción con el que tienen en el cuerpo. Así, por ejemplo, el espacio cerebral dedicado a las manos es mucho mayor