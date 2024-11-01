edición general
Skipper: cómo el petrolero confiscado por EE.UU. frente a las costas de Venezuela falseó su ubicación para burlar las sanciones

El petrolero incautado por las fuerzas estadounidenses este miércoles frente a las costas de Venezuela tenía un historial de falseo o encubrimiento de su ubicación, aparentemente para ocultar sus actividades, según revelan datos de seguimiento de buques. Estados Unidos confirmó en la noche del miércoles que sus fuerzas habían incautado un buque durante una operación con helicópteros frente al litoral venezolano. BBC Verify confirmó que se trataba del petrolero Skipper al cotejar una señal vista en las imágenes publicadas por Estados Unidos.

HeilHynkel
Sanciones ilegales puestas por un matón.

La BBC blanqueando la piratería. Bueno, lo tienen en sus genes.
HeilHynkel
#3

Los efectos de las sanciones son de sobra conocidos, pero nunca está de más recordarlo. Te vendían como temas humanitarios "petróleo x alimenos" o por medicinas, pero eran ellos quienen habían provocado la hambruna.
Suleiman
La BBC al servicio de sus amos, justificando el pirateo.
Cuchifrito
Vaya, a nadie se le ocurre por qué querrían ocultar su ubicación ...:palm:
NoMeVeas
Como no, su correspondiente medio de propaganda creando justificación para el acto de su amo, da igual lo vil y canalla que sea, siempre hay algo.

No es piratería, es legalidad súper legal, asi lo dictan nuestros amos. Ignora tu sentido común, y obedece .

En fin, la BBC es el peor medio de propaganda que ha parido la humanidad, son unos maestros de Goebbels que bien se merecen un Charlie Hebdo.

No lo votaré negativo pero tampoco lo voy a menear.
