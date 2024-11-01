edición general
SK Hynix prácticamente confirma que los problemas con la memoria RAM no se solucionarán hasta el 2028

SK Hynix prácticamente confirma que los problemas con la memoria RAM no se solucionarán hasta el 2028

SK Hynix, uno de los principales fabricantes de memoria RAM del mercado, prácticamente ha confirmado que el suministro de memoria DRAM seguirá estando limitado hasta 2028. Realmente no es una sorpresa, pero al menos, mediante un documento interno filtrado, se confirma lo que ya se temía. Y es que en 2026 la memoria RAM seguirá aumentando de precio hasta estabilizarse. Pero no será hasta 2028 cuando los precios comiencen a reducirse. Que será cuando entren en producción las nuevas fábricas actualmente en construcción. Con una mayor producción de

Mltfrtk #2 Mltfrtk
Le preguntaré a la IA dónde comprar memoria barata :troll:
OrialCon_Darkness #3 OrialCon_Darkness
Pues a ver como se las apañan los creadores de videojuegos, que les va a tocar trabajar para optimizar los juegos, ya que la peña no va a tragar con tener que comprar ram para poder jugarlos.
Y las consolas ya ni te cuento, si han subido 50 pavos por el morro, ahora con la subida de la ram... A ver quien tiene huevos de sacar la consola a menos de 800-1000 pavos.
Mildranx #4 Mildranx
#3 y no solo consolas, tb afecta a los moviles. Y no solo es ram, q también afecta a los ssd
#1 josiahallen
No es descartable que la burbuja de la IA explote antes de eso. Ahora se mantiene artificialmente, por el coste hundido y tal, pero esto no es sostenible, ni la IA va a mejorar tanto como que se pueda vender.
