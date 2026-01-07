edición general
La sintonía entre Trump y Meloni invita a Repsol a "ir de la mano" de Eni en Venezuela frente a las petroleras de EEUU

Lo importante ahora no es analizar lo que ha pasado en Venezuela, sino ver cómo se reorganiza el tablero geopolítico tras el arresto de su presidente, Nicolás Maduro, por fuerzas especiales de Estados Unidos, bajo la acusación de narcotráfico. Y el Gobierno de Italia, con su presidenta, Giorgia Meloni, tiene mucho que decir.

8 comentarios
#1 Leon_Bocanegra
Lo importante ahora no es analizar lo que ha pasado en Venezuela, sino ver cómo se reorganiza el tablero geopolítico cuanto petróleo nos toca del saqueo tras el arresto de su presidente, Nicolás Maduro...

#4 aupaatu
Votar al fascismo como es normal crea un mundo más desigual y totalitario por si algunos no se han dado cuenta y abstenerse de votar es ponérselo en bandeja.
Y esta claro quienes son los socios de gobierno de Meloni

#7 sotillo
#4 Les va hacer falta algo más que un poco de petróleo a los italianos para compensar los desastres de su gobierno de derechas

#2 Verdaderofalso
Hacerle la ola al matón del barrio es lo que te trae.

Eso si, si le dices algo que le ofenda o no le guste… ya sabes las consecuencias.

Derecho Internacional vs la ley del más fuerte

#8 ostiayajoder
#2 no creas....

A este le zumba el nabo q seas su amiguito... mira lo q le ha hecho a la Corina....

Seguramente quiera a Repsol y a Eni pq se esta diciendo q hay q invertir cientos de miles de millones durante años antes de poder sacar nada de petroleo de alli pq es de mala calidad y la infra esta hecha una mierda.

Cuando haya beneficios los echa y ya esta. Q van a hacer? Apretar los puñitos?

Me parece un pesimo negocio para Repsol, sinceramente....

#3 Cometeunzullo
Cuanto más profunda sea la garganta, más pastel toca del saqueo.

#6 ostiayajoder
#3 q se lo digan a la Corina

#5 ostiayajoder
Lo importante ahora no es analizar lo que ha pasado en Venezuela

Es la mas maravillosa justificacion del colonialismo q he oido.

Un PADEFO a nivel global....

A ver, q Repsol NO es una persona, es una puta empresa y q haga lo q tenga q hacer...

Pero la frase es patetica. Como no va a importar? Y cuando tengamos algo q quieran y vengan a robarlo? Entonces tampoco?


