La sintonía entre Trump y Meloni invita a Repsol a "ir de la mano" de Eni en Venezuela frente a las petroleras de EEUU

Lo importante ahora no es analizar lo que ha pasado en Venezuela, sino ver cómo se reorganiza el tablero geopolítico tras el arresto de su presidente, Nicolás Maduro, por fuerzas especiales de Estados Unidos, bajo la acusación de narcotráfico. Y el Gobierno de Italia, con su presidenta, Giorgia Meloni, tiene mucho que decir.
cómo se reorganiza el tablero geopolíticocuanto petróleo nos toca del saqueo tras el arresto de su presidente, Nicolás Maduro...
Y esta claro quienes son los socios de gobierno de Meloni
Eso si, si le dices algo que le ofenda o no le guste… ya sabes las consecuencias.
Derecho Internacional vs la ley del más fuerte
A este le zumba el nabo q seas su amiguito... mira lo q le ha hecho a la Corina....
Seguramente quiera a Repsol y a Eni pq se esta diciendo q hay q invertir cientos de miles de millones durante años antes de poder sacar nada de petroleo de alli pq es de mala calidad y la infra esta hecha una mierda.
Cuando haya beneficios los echa y ya esta. Q van a hacer? Apretar los puñitos?
Me parece un pesimo negocio para Repsol, sinceramente....
Es la mas maravillosa justificacion del colonialismo q he oido.
Un PADEFO a nivel global....
A ver, q Repsol NO es una persona, es una puta empresa y q haga lo q tenga q hacer...
Pero la frase es patetica. Como no va a importar? Y cuando tengamos algo q quieran y vengan a robarlo? Entonces tampoco?