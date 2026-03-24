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Singapur se lleva petroleros de alta mar cargados al ofrecer en efectivo el mejor precio [eng]

Singapur se lleva petroleros de alta mar cargados al ofrecer en efectivo el mejor precio [eng]

Las ventas de combustible marino de Singapur son más de tres veces las ventas del segundo puerto más grande de combustible en Rotterdam, donde el suministro de combustible y los cambios de precios desencadenaron inmediatamente una reacción en cadena, que afectó a la industria naviera global. Los distribuidores generalmente compran combustible primero, y luego revenden a los barcos en Hong Kong, pero las rápidas fluctuaciones de precios han aumentado el riesgo de adquisiciones a plazo y por eso ahora compran al contado con prima sobre precio ...

| etiquetas: geoestrategia , petróleo , energía , información , consumo
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3 comentarios
3 1 0 K 45 actualidad
alehopio #1 alehopio
El que "Singapur se lleva petroleros de alta mar cargados al ofrecer en efectivo el mejor precio" está respaldada por múltiples fuentes de alta credibilidad: S&P Global Platts, Reuters, Bloomberg y la Autoridad Marítima de Singapur.

El mecanismo es claro:

- La guerra en Oriente Medio ha interrumpido los suministros regulares
- Los países asiáticos están reteniendo sus propias reservas
- Los compradores acuden a Singapur pagando primas históricas en efectivo (mercado spot)
-…   » ver todo el comentario
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estemenda #2 estemenda
¿En puto efectivo, cuánto abulta una toneladas de crudo en billetes?
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alehopio #3 alehopio
#2 En el contexto de los mercados de materias primas y energía, "pago en efectivo" significa literalmente medios de pago inmediatos sin crédito de por medio, a diferencia de las transacciones habituales que se realizan mediante crédito comercial, cartas de crédito o acuerdos de pago a plazo.

Pago en efectivo (cash / spot) significa que el comprador paga el importe total antes o en el momento de la entrega, mediante transferencia bancaria inmediata o incluso fondos en cuenta. Es decir, no hay desfase temporal ni dinero a crédito en la transacción.
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menéame