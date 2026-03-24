Singapur se lleva petroleros de alta mar cargados al ofrecer en efectivo el mejor precio [eng]

Las ventas de combustible marino de Singapur son más de tres veces las ventas del segundo puerto más grande de combustible en Rotterdam, donde el suministro de combustible y los cambios de precios desencadenaron inmediatamente una reacción en cadena, que afectó a la industria naviera global. Los distribuidores generalmente compran combustible primero, y luego revenden a los barcos en Hong Kong, pero las rápidas fluctuaciones de precios han aumentado el riesgo de adquisiciones a plazo y por eso ahora compran al contado con prima sobre precio ...
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El mecanismo es claro:
- La guerra en Oriente Medio ha interrumpido los suministros regulares
- Los países asiáticos están reteniendo sus propias reservas
- Los compradores acuden a Singapur pagando primas históricas en efectivo (mercado spot)
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Pago en efectivo (cash / spot) significa que el comprador paga el importe total antes o en el momento de la entrega, mediante transferencia bancaria inmediata o incluso fondos en cuenta. Es decir, no hay desfase temporal ni dinero a crédito en la transacción.