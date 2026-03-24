Singapur se lleva petroleros de alta mar cargados al ofrecer en efectivo el mejor precio [eng]

Las ventas de combustible marino de Singapur son más de tres veces las ventas del segundo puerto más grande de combustible en Rotterdam, donde el suministro de combustible y los cambios de precios desencadenaron inmediatamente una reacción en cadena, que afectó a la industria naviera global. Los distribuidores generalmente compran combustible primero, y luego revenden a los barcos en Hong Kong, pero las rápidas fluctuaciones de precios han aumentado el riesgo de adquisiciones a plazo y por eso ahora compran al contado con prima sobre precio ...