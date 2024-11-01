edición general
El síndrome del patinete

En un acto reflejo, muchas veces los patinetistas no solo utilizan como medio de transporte o trabajo el vehículo, sino que este mismo se complejiza en una imagen del espectáculo. ¿Serán los patinetistas los jinetes del apocalipsis que no vimos venir?

#1 soberao
El patinete nunca despegó porque la propulsión con el pié no tenía ninguna ventaja a ir caminando y para usarlo en cuesta abajo tampoco compensaba más allá de como juguete para niños en el parque.
Pero llega el motor eléctrico y la batería, y las reglas del juego cambian, ya no hace falta empujar con el pié o buscar una cuesta abajo, solo se necesita un movimiento de la mano el bicho se embala y vuela.
Si todos fueran a 25 km/h o a menos quizás no habría problemas, pero es la velocidad lo que se busca aunque sea a riesgo de buscar una muerte instantánea por accidente.
Autarca #2 Autarca *
Entiendo que lo de los patinetes electricos a cien euros es una licencia poética del articulo, entre otras muchas

Yo no los veo tan distintos de los antiguos ciclomotores. Imagino que las bicicletas también hicieron correr ríos de tinta cuando llegaron a las ciudades, y provocarían infinidad de accidentes, sobre todo estas primerizas que tenían una rueda gigantesca debajo del piloto
