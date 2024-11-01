El síndrome del patinete

En un acto reflejo, muchas veces los patinetistas no solo utilizan como medio de transporte o trabajo el vehículo, sino que este mismo se complejiza en una imagen del espectáculo. ¿Serán los patinetistas los jinetes del apocalipsis que no vimos venir?
| etiquetas: patinete , urbanitas , apocalipsis , peterpanismo
Pero llega el motor eléctrico y la batería, y las reglas del juego cambian, ya no hace falta empujar con el pié o buscar una cuesta abajo, solo se necesita un movimiento de la mano el bicho se embala y vuela.
Si todos fueran a 25 km/h o a menos quizás no habría problemas, pero es la velocidad lo que se busca aunque sea a riesgo de buscar una muerte instantánea por accidente.
Yo no los veo tan distintos de los antiguos ciclomotores. Imagino que las bicicletas también hicieron correr ríos de tinta cuando llegaron a las ciudades, y provocarían infinidad de accidentes, sobre todo estas primerizas que tenían una rueda gigantesca debajo del piloto