El síndrome de China y el declive estadounidense [en]

La nueva Estrategia de Seguridad Nacional (NSS) estadounidense sorprende, dada la histórica agonía de Trump ante el auge de la superpotencia china, ya que en su mayor parte no trata sobre China. Su principal preocupación es la defensa de la patria, es decir, las guerras culturales, las fronteras y la preservación del dominio étnico blanco. En segundo lugar, en la escala de preocupaciones, se encuentra Europa, especialmente el refuerzo de la extrema derecha europea contra la «eliminación» de la civilización.

ayatolah #2 ayatolah
Me da a mi que al redactor le sonó bien lo de "el síndrome de China", pero que no sabe a lo que tradicionalmente se refiere esa expresión.
Findeton #3 Findeton
Mucho fluff para reconocer que en China, efectivamente, hay capitalismo. Y cuando no lo había, en El Gran Salto Adelante, mataron de hambre a decenas de millones de chinos.
