El síndrome de China y el declive estadounidense [en]

La nueva Estrategia de Seguridad Nacional (NSS) estadounidense sorprende, dada la histórica agonía de Trump ante el auge de la superpotencia china, ya que en su mayor parte no trata sobre China. Su principal preocupación es la defensa de la patria, es decir, las guerras culturales, las fronteras y la preservación del dominio étnico blanco. En segundo lugar, en la escala de preocupaciones, se encuentra Europa, especialmente el refuerzo de la extrema derecha europea contra la «eliminación» de la civilización.