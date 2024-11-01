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Sindicatos denuncian que los Mossos se infiltran en una asamblea de docentes preparatoria de las huelgas [CAT]

Sindicatos denuncian que los Mossos se infiltran en una asamblea de docentes preparatoria de las huelgas [CAT]

Dos agentes de la policia catalana de paisano fueron expulsadas de una reunión este miércoles por la tarde en el instituto Pau Claris de Barcelona.

| etiquetas: docentes , educacions , catalunya , mossos , infiltrados
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1 comentarios
5 2 0 K 63 actualidad
tul #1 tul
luego dicen que el psc es socialista, ya se nota ya.
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menéame