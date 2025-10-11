Sin ojos ni termómetro, pero ven y sienten la temperatura ¿Qué son?

Cuando hablamos de plantas, a todos se nos viene a la cabeza la necesidad que tienen de luz, pero muy pocos piensan en otro factor clave: la temperatura. Aunque no hay que hablar de extremos, la temperatura modula bastante su desarrollo. Pero ¿cómo hacen las plantas para “ver” la luz y “sentir” la temperatura? Y aún más ¿funcionaba este sistema igual en las abuelas de todas las plantas terrestres?