Sin ojos ni termómetro, pero ven y sienten la temperatura ¿Qué son?

Cuando hablamos de plantas, a todos se nos viene a la cabeza la necesidad que tienen de luz, pero muy pocos piensan en otro factor clave: la temperatura. Aunque no hay que hablar de extremos, la temperatura modula bastante su desarrollo. Pero ¿cómo hacen las plantas para “ver” la luz y “sentir” la temperatura? Y aún más ¿funcionaba este sistema igual en las abuelas de todas las plantas terrestres?
| etiquetas: plantas , luz y temperatura
Solo busca publicidad para vender sus "libros".
Un tipo absolutamente tiranico y fundamentalista si le llevas la contra.
Liante, spammer, dictatorial con las opiniones....... con un ego tamaño zeppelin.
Entrar a su tuiter era como ver el catálogo de ikea.
Pero como también tienes PC o móvil, puedes hacerla búsqueda tú.
Pero mira, te pongo el primer enlace que he recordado:
www.meneame.net/story/divulgadores-cientificos-atrapados-conflictos-in
Y es larga.
www.meneame.net/story/divulgadores-cientificos-atrapados-conflictos-in
www.meneame.net/story/divulgadores-cientificos-atrapados-conflictos-in
Krahe la recomienda.
Para mi los transgénicos son un peligro no por la tecnología, sino por los oligopolios, lo mismo que con la IA, la tecnología es un avance más en lo que hemos hecho en estos últimos diez mil años y podrían suponer el fin de muchos problemas, si no existiera el degenerado capitalismo actual, claro.
Hice varias veces la prueba.
Tu ejemplo no me vale, en publico no se va a quitar la careta de torquemada.
Ya es casi la hora de comer.
Chau.
El artículo es interesante, meneo.
(Quitado)