Sin hombres con vestidos: ¿por qué Trump se ha metido con el ejército estadounidense? (ruso)

Los hombres con vestidos y los generales gordos deben ser expulsados. El pelo largo y las barbas deben ser afeitados. Abajo la agenda izquierdista. Abajo los feos barcos furtivos. Que vengan los acorazados con seis pulgadas de acero. Disciplina estricta. Estándares masculinos. Dureza. Y, por supuesto, guerra. El jefe del Pentágono, Pete Hagseth, y el presidente de EE. UU., Donald Trump, anunciaron un paquete de reformas militares con un ligero toque de Pedro I en una reunión con los generales estadounidenses.