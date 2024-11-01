edición general
2 meneos
26 clics

Sin hombres con vestidos: ¿por qué Trump se ha metido con el ejército estadounidense? (ruso)

Los hombres con vestidos y los generales gordos deben ser expulsados. El pelo largo y las barbas deben ser afeitados. Abajo la agenda izquierdista. Abajo los feos barcos furtivos. Que vengan los acorazados con seis pulgadas de acero. Disciplina estricta. Estándares masculinos. Dureza. Y, por supuesto, guerra. El jefe del Pentágono, Pete Hagseth, y el presidente de EE. UU., Donald Trump, anunciaron un paquete de reformas militares con un ligero toque de Pedro I en una reunión con los generales estadounidenses.

| etiquetas: donald trump , ejército estadounidense
1 1 0 K 25 politica
7 comentarios
1 1 0 K 25 politica
HeilHynkel #2 HeilHynkel
Que vengan los acorazados con seis pulgadas de acero.

Esto es como decir que vuelvan las cargas a la bayoneta y las formaciones cerradas de Waterloo. No tiene sentido.
2 K 48
carakola #3 carakola
#2 Tendrá electrolitos,o algo. xD
0 K 20
HeilHynkel #4 HeilHynkel
#3

Electroshocks le daba yo.
1 K 37
PauMarí #6 PauMarí
#2 como si lo normal en la actual administración estadounidense fuera hacer cosas con sentido... :palm:
2 K 27
Catacroc #7 Catacroc
#2 ¿Vas a saber tu mas que el presidente de EEUU? Lo dudo mucho.
0 K 11
carakola #1 carakola
Traducción de deepl:
Los hombres con vestidos y los generales gordos deben ser expulsados. El pelo largo y las barbas deben ser afeitados. Abajo la agenda izquierdista. Abajo los feos barcos furtivos. Que vengan los acorazados con seis pulgadas de acero. Disciplina estricta. Estándares masculinos. Dureza. Y, por supuesto, guerra. El jefe del Pentágono, Pete Hagseth, y el presidente de EE. UU., Donald Trump, anunciaron un paquete de reformas militares con un ligero toque de Pedro I en una…   » ver todo el comentario
0 K 20
#5 tromperri
Tarados al mando.
0 K 8

menéame