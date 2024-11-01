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Sin filtro: la rajada completa de Mbappé sobre Arbeloa de principio a fin  

El francés quiso salir a atender a la prensa y en la zona mixta se despachó a gusto contra el técnico madridista saliendo a la luz que la distancia entre ambos es muy grande.

| etiquetas: arbeloa , mbappé , rajada , real madrid
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1 comentarios
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#1 To_lo_loco *
Ojo que la crítica es contra el jefe.

El otro es un guiñol del jefe, que hace y dice lo que le dicen.

Y el resultado es lo esperado. Que Florentino no tiene ni idea de fútbol ni de manejar egos. Para sorpresa de nadie que su bufón Arbeloa tampoco.

Para esta gente el fútbol los jugarían cíborg de 1,9cm con rostros angulosos.

Porque lo triste de esta gentuza que aún teniendo la sartén por el mango no hubieran jugado ni con Messi ni Iniesta ni Xavi, ni Pedri, ni Yamal. El mejor de este año ha sido Brahim, y su participación es de risa.

Viendo el comportamiento del jefe comprendes el comportamiento de Vinicius. Como un hijo maleducado…
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menéame