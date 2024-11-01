«Sin capturar: los judíos en la República Islámica de Irán». Documental completo (EN)  

Acompaña a Max Blumenthal en un viaje por Irán mientras conoce a miembros de la segunda comunidad judía más grande de la región. En esta colaboración con la aclamada cineasta iraní Maria Mavati, Blumenthal analiza las vidas y la rica historia de los judíos dentro de la República Islámica, algo que podría sorprender a los extranjeros y que supone una contundente refutación de las descripciones sionistas del Irán posrevolucionario.