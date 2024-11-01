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«Sin capturar: los judíos en la República Islámica de Irán». Documental completo (EN)

«Sin capturar: los judíos en la República Islámica de Irán». Documental completo (EN)  

Acompaña a Max Blumenthal en un viaje por Irán mientras conoce a miembros de la segunda comunidad judía más grande de la región. En esta colaboración con la aclamada cineasta iraní Maria Mavati, Blumenthal analiza las vidas y la rica historia de los judíos dentro de la República Islámica, algo que podría sorprender a los extranjeros y que supone una contundente refutación de las descripciones sionistas del Irán posrevolucionario.

| etiquetas: judíos , irán , sionismo , religión
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1 comentarios
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#1 Robe7064
Es un poco de teatro la forma como se presenta esto en Menéame. Desde los tiempos de Mahoma y con excepciones como Arabia Saudita y el ISIS, los musulmanes permiten a los cristianos y judíos que practiquen su fe (sin pasarse) y los gobernantes los "protegen". Es parte de la Sharia y en la Edad Media eso era mucho más que lo permitido en los reinos cristianos.

Lo que se castiga con la muerte en Irán es que un musulmán se convierta a otra religión, el proselitismo de otros credos y el insultar a Mahoma (a criterio del juez, no está tipificado).
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