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Sílvia Orriols admite que no todos sus candidatos serán "explícitamente nacionalistas catalanes"
La líder de Aliança Catalana ha dicho que puede haber 'perfiles' que se sumen a las listas porque 'priorizan el día a día' aunque no compartan la vía de la organización hacia la independencia.
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#2
SeñorMarron
Coses natsis
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#3
rojo_separatista
O dicho de otra manera: sabemos que mucho del perfil de nuestro votante es españolista y no vamos a renunciar a él.
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#7
Narmer
#3
Más que españolista yo diría que apelan al voto racista y les interesa tener tanto a catalanistas como españolistas de su lado para atacar al moro. Luego ya irán a por el españolista.
El típico “primero fueron a por los comunistas…y blablablá”.
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#8
Pertinax
*
#3
Veo que ya no estás olnline, así que he corregido el titular, que había quedado cortado y sin sentido. Con tu permiso.
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#1
Pertinax
*
...gilipollas. Por completar el titular.
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#6
DenisseJoel
*
Normal. Obviamente priorizan ser nazis, así que pueden llevar nazis con los que no compartan 100% del ideario.
Lo lógico sería que la izquierda también hiciera lo mismo. Por ejemplo, estar contra el genocidio es tan prioritario, que deberíamos llevar en las listas a gente conservadora, de derechas, pero antigenocida. Obviamente esas personas tendrían que aceptar, por ejemplo, que en una votación sobre el derecho al aborto deberían votar sí. Pero sería perfectamente válido que aún así,…
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#10
SeñorPresunciones
Dinero por encima de todo = priorizar el día a día.
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#4
Harkon
*
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Corrige el titular que se te ha cortado, te lo haría yop pero luego algun cloaquero se moelstará
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#5
Pertinax
*
#4
Tú solo modificas envíos ajenos para adaptarlos al sesgo del partido. Por eso fuiste convenientemente crujido, y por eso no volverás a hacerlo.
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K
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#9
CuiProdestHocBellum
Vamos, que son fascistas racistas y lo de la independencia, ya tal... Joder. Y Junts votando con PP-VOX... Si me lo cuentan hace unos años, me río...
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K
9
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El típico “primero fueron a por los comunistas…y blablablá”.
Lo lógico sería que la izquierda también hiciera lo mismo. Por ejemplo, estar contra el genocidio es tan prioritario, que deberíamos llevar en las listas a gente conservadora, de derechas, pero antigenocida. Obviamente esas personas tendrían que aceptar, por ejemplo, que en una votación sobre el derecho al aborto deberían votar sí. Pero sería perfectamente válido que aún así,… » ver todo el comentario