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Silvia Intxaurrondo destroza en dos minutos a Miguel Ángel Rodríguez: "La pregunta del millón es..."

Silvia Intxaurrondo destroza en dos minutos a Miguel Ángel Rodríguez: "La pregunta del millón es..."

"Lo cierto es que a estos dos periodistas del diario El País les habían identificado dos policías nacionales. La pregunta del millón es si los policías pasaron esa información a Miguel Ángel Rodríguez. Cosa que sería totalmente ilegal", ha dicho de primeras la periodista este miércoles. "Que dice Miguel Ángel Rodríguez que es que un vecino de la presidenta tenía su teléfono y les pasó la información ¿y qué hace un vecino de Isabel Díaz Ayuso o de Alberto Quirón con el teléfono del jefe de Gabinete de la vecina? No sé", ha dicho tajante

| etiquetas: silvia intxaurrondo , miguel ángel rodríguez , mentiras
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11 comentarios
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Comentarios destacados:    
#3 VFR *
Seguimos con los "destroza" :wall:

Nadie ve eso sensacionalista?
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#11 abogado_del_diablo
#3 "Destroza", "humilla", "hunde"... "no, no es lo que crees" (¿y tú que sabes qué es lo que creo?), "no creerás lo que pasó"... y los mismos fotogramas póster en los vídeos de Youtube: foto del autor poniendo caras grotescas junto a un texto y una imagen lo más impactantes posible.
La tiranía de las visualizaciones y su algoritmo para ganar dinero los arrastra a estas distorsiones de un lenguaje absurdamente hiperbólico y a la irritante tendencia de esconder el meollo del artículo en el párrafo final.
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#4 Grahml
Al final será la vecina de Ayuso la única que acaba en la cárcel.
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ipanies #2 ipanies
No necesitan currarse mucho las mentiras porque la "justicia" se lo afina en los tribunales.
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#5 surco
Pues me parece muy bien que lo destroce. El día que Silvia destroce a Sanchez la empezaré a considerar una buena periodista. Igual que el día que Nacho Abad o Ana Rosa destrocen a Feijoo o Abascal.
Que pereza de periodismo
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sleep_timer #6 sleep_timer
MAR tiene a los jueces, no pasa nada.
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devilinside #7 devilinside
El vecino era el Marqués consorte de Quirón
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chatOGT #1 chatOGT
El borracho se parte el ojete con nosotros.
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FunFrock #8 FunFrock
¿Ha dicho de verdad "Alberto Quiron"?
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#9 joseangel277
#8 Si. yo lo he escuchado.
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#10 Leon_Bocanegra
#8 con ese nombre aparecía en el teléfono de un empresario, intervenido durante la investigación.
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menéame