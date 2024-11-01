Silvia Intxaurrondo destroza en dos minutos a Miguel Ángel Rodríguez: "La pregunta del millón es..."

"Lo cierto es que a estos dos periodistas del diario El País les habían identificado dos policías nacionales. La pregunta del millón es si los policías pasaron esa información a Miguel Ángel Rodríguez. Cosa que sería totalmente ilegal", ha dicho de primeras la periodista este miércoles. "Que dice Miguel Ángel Rodríguez que es que un vecino de la presidenta tenía su teléfono y les pasó la información ¿y qué hace un vecino de Isabel Díaz Ayuso o de Alberto Quirón con el teléfono del jefe de Gabinete de la vecina? No sé", ha dicho tajante