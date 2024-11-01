edición general
La silenciosa apropiación del Atlético de Madrid

A comienzos de los años 90, mientras el fútbol español afrontaba su mayor transformación legislativa en décadas, en los despachos del Vicente Calderón se preparaba una operación que marcaría para siempre el futuro del Atlético de Madrid. Lo que oficialmente se anunció como un movimiento urgente para evitar el descenso administrativo escondía, bajo varias capas de discreción, una estrategia que terminó colocando casi todo el patrimonio del club en manos privadas.

#3 Katos
No está mal... Terreno público aque pasa a manos privadas entre ellas empresarios israelíes qué son los dueños del club.

Gil Marín con lazos íntimos y directivos en la FIFA, y periódicos como el as a su direccion.
Y todos los medios ni mu.
pepel #1 pepel
¿Son manos israelíes?
Cehona #2 Cehona
Se les entrega terrenos públicos para un negocio privado.
www.eldiario.es/madrid/somos/parcelas-almeida-cedio-atletico-madrid-in
