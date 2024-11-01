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Sigue en directo el momento en el que la nave Orión bordea la cara oculta de la Luna

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Misión Artemis II hoy en directo: La NASA sobrevuela por primera vez la cara oculta de la Luna y supera el récord del Apolo 13

| etiquetas: artemis , luna , humanidad
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8 comentarios
6 2 1 K 65 actualidad
Pertinax #5 Pertinax *
#4 Pues es meneable. Es cierto que mola mucho más.
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Poplíteo #6 Poplíteo
#5 Lo es, pero a mí me dice que el servidor tiene aplicado un ban!
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Pertinax #7 Pertinax
#6 Raro. :shit:
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Poplíteo #1 Poplíteo
La retransmisión de la nasa en youtube mola el triple, pero el ban no me deja ponerla.
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Pertinax #2 Pertinax *
#1 YouTube no está. Baneado. Hay límite de envíos diarios, y veo que aún no se ha llegado al límite, así que habrás intentado enviar un short.

¿Es este el vídeo en YT?
www.youtube.com/live/z-j1uxBmis0?is=egl3z6G6VSqjAsdS
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#8 El_dinero_no_es_de_nadie
No puede ser, la Luna tiene que ser plana como la Tierra :troll:
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menéame