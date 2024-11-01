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Sigue en directo el momento en el que la nave Orión bordea la cara oculta de la Luna
Misión Artemis II hoy en directo: La NASA sobrevuela por primera vez la cara oculta de la Luna y supera el récord del Apolo 13
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#3
jonolulu
NASA
www.youtube.com/watch?v=m3kR2KK8TEs
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#4
Poplíteo
#2
yes!
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#5
Pertinax
*
#4
Pues es meneable. Es cierto que mola mucho más.
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#6
Poplíteo
#5
Lo es, pero a mí me dice que el servidor tiene aplicado un ban!
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#7
Pertinax
#6
Raro.
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#1
Poplíteo
La retransmisión de la nasa en youtube mola el triple, pero el ban no me deja ponerla.
1
K
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#2
Pertinax
*
#1
YouTube no está. Baneado. Hay límite de envíos diarios, y veo que aún no se ha llegado al límite, así que habrás intentado enviar un short.
¿Es este el vídeo en YT?
www.youtube.com/live/z-j1uxBmis0?is=egl3z6G6VSqjAsdS
0
K
17
#8
El_dinero_no_es_de_nadie
No puede ser, la Luna tiene que ser plana como la Tierra
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13
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