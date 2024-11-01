edición general
¿Qué significan los sueños extraños?

Hoy vemos la increíble psicología del sueño y descubrimos por qué soñamos cosas tan raras. Desde las teorías clásicas de Freud sobre los sueños hasta los descubrimientos más recientes de la neurociencia, te explicamos las principales teorías sobre la función de los sueños: procesamiento emocional, consolidación de memoria, preparación para amenazas y la sorprendente hipótesis del cerebro sobre-ajustado.

eltxoa #1 eltxoa
Son solo 5 minutos, pero para quienes no les sobren, resumen

Es un vídeo divulgativo corto (4:57) que explica qué son los sueños extraños y qué funciones podrían cumplir según la psicología y la neurociencia actuales.

Los puntos principales que trata son:
- Presenta las ideas clásicas de Freud: los sueños como expresión simbólica de deseos inconscientes y conflictos internos.
- Resume teorías modernas sobre los sueños: procesamiento emocional (el cerebro «digiere» emociones intensas…   » ver todo el comentario
Un_señor_de_Cuenca #5 Un_señor_de_Cuenca
Yo tengo sueños "Alfredo Landa". Aparecen féminas muy voluptuosas pero cuando parece que va a pasar algo, viene alguien a interrumpir con alguna nimiedad y me chafa el plan.
mente_en_desarrollo #4 mente_en_desarrollo
De toda la vida hemos sabido lo que significan:  media
azathothruna #3 azathothruna
Yo he tenido sueños profeticos.
Soñe como iba a ser la casa que compraria mi papa
Como fallecio mi papa
Y cosas asi.
Mark_ #2 Mark_
Yo sueño a menudo que alguien me explica que mientras soñamos entramos en una frecuencia cerebral "amplia" que nos permite sintonizarnos con gente aquí y allá, en mil situaciones. Como si al dormir nuestro cerebro "dormido" crease interferencias con otros cerebros despiertos.

Por eso a veces mientras estamos despiertos tenemos momentos de confusión, de desconcierto, de disociación, o no recordamos lo que hacemos. Y eso también podría pasar con seres que no conocemos, o de otros universos.

Y esto es lo que pasa por tomar medicación para dormir :-D
#7 Pájaroloco *
#2 Me figuro que por tomar melatonina ya que induce sueños muy vívidos.
