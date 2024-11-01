¿Qué significan los sueños extraños?

Hoy vemos la increíble psicología del sueño y descubrimos por qué soñamos cosas tan raras. Desde las teorías clásicas de Freud sobre los sueños hasta los descubrimientos más recientes de la neurociencia, te explicamos las principales teorías sobre la función de los sueños: procesamiento emocional, consolidación de memoria, preparación para amenazas y la sorprendente hipótesis del cerebro sobre-ajustado.
Es un vídeo divulgativo corto (4:57) que explica qué son los sueños extraños y qué funciones podrían cumplir según la psicología y la neurociencia actuales.
Los puntos principales que trata son:
- Presenta las ideas clásicas de Freud: los sueños como expresión simbólica de deseos inconscientes y conflictos internos.
- Resume teorías modernas sobre los sueños: procesamiento emocional (el cerebro «digiere» emociones intensas… » ver todo el comentario
Soñe como iba a ser la casa que compraria mi papa
Como fallecio mi papa
Y cosas asi.
Por eso a veces mientras estamos despiertos tenemos momentos de confusión, de desconcierto, de disociación, o no recordamos lo que hacemos. Y eso también podría pasar con seres que no conocemos, o de otros universos.
Y esto es lo que pasa por tomar medicación para dormir