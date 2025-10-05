Siglo XX: Catástrofe o milagro? - Yannis Varoufakis [ENG]  

Hablamos con Varoufakis de su último libro "Raise Your Soul: A Personal History of Resistance", memorias sobre las mujeres de la familia de Yanis que lo criaron y le inculcaron una conciencia política. ¿Es el patriarcado perjudicial tanto para los perpetradores como para las mujeres? ¿Acaso Tony Blair contribuyó más a la privatización de Gran Bretaña que Margaret Thatcher? ¿Tiene Keir Starmer un plan? ¿Y cómo termina el fascismo destruyendo no solo a quienes considera sus enemigos, sino también a la patria?