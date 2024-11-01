Las siete vidas del último bar del pueblo: los locales de la España vaciada hacen malabares para sobrevivir

El único bar que queda en el pueblo quema su último cartucho para sobrevivir. Es el día a día de la España vaciada. Algunos fueron escuelas, otros han ido pasando de mano en mano y han sido regentados por emprendedores de todo tipo que creyeron encontrar en las zonas más amenazadas por la despoblación una oportunidad laboral. Otros han quedado en manos del propio ayuntamientos, al no encontrar quien se hiciese cargo...
| etiquetas: rural , hosteleria , bares , empresas
- ¿Dónde estaba usted el día seis de marzo a las...?
- En el bar.
- Pero si todavía no le he dicho la hora.
- Ni el año.
Misión Imposible? Margarita, la alcaldesa de Labajos (Segovia), tiene entre sus responsabilidades la gestión del único bar del pueblo desde la pandemia en 2020, que también hace las veces de centro social con biblioteca y equipos de informática. Rosi ideó hace siete meses un particular 'take away' rural con el que conquista cada día los paladares de los habitantes de Lastras del Pozo. Mientras que Rubén, un emprendedor 'todoterreno' regenta un bar 'multiservicios' en Narros del Castillo… » ver todo el comentario
Sierra de Vicor. Un sitio bastante bonito.
En 2 semanas se hace la Vicorada, una subida a la sierra tipo carrera (al ritmo de casa cual, están los pro y luego la gente normal)
100 habitantes y 40 almas.
eso sí, es donde más botellines de cerveza descarga el camión de la Ámbar.