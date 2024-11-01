Las siete vidas del último bar del pueblo: los locales de la España vaciada hacen malabares para sobrevivir

El único bar que queda en el pueblo quema su último cartucho para sobrevivir. Es el día a día de la España vaciada. Algunos fueron escuelas, otros han ido pasando de mano en mano y han sido regentados por emprendedores de todo tipo que creyeron encontrar en las zonas más amenazadas por la despoblación una oportunidad laboral. Otros han quedado en manos del propio ayuntamientos, al no encontrar quien se hiciese cargo...