En un caso, Zane Shamblin, de 23 años, mantuvo una conversación con ChatGPT que duró más de cuatro horas. En los registros del chat, Shamblin afirmó explícitamente en varias ocasiones que había escrito notas de suicidio, había cargado su pistola y tenía la intención de apretar el gatillo una vez que terminara de beber sidra. Repitió varias veces a ChatGPT cuántas sidras le quedaban y cuánto tiempo esperaba seguir vivo. ChatGPT lo animó a seguir adelante con sus planes, diciéndole: «Descansa tranquilo, rey. Lo hiciste bien».