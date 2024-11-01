El programa la Revuelta de TVE entrevistó a la artista del momento, Rosalía, y, no contentos con ello, se marcaron una introducción que dejó ojipláticos a los espectadores. Pedro Almodóvar, Alexia Putellas, Manuela Carmena, María Escoté, Javi Calvo, Joan Pradells, La Zowi, Carmen Machi y Estopa representaron una reunión de vecinos para presentar a Rosalía, que estos días estrena su nuevo las redes se acuerdan de Pablo Motos: "Siempre le quedará Juan del Val"