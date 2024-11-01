edición general
Siderúrgica israelí se hunde tras el embargo comercial turco [ING]

La siderúrgica israelí Shaul Gueta Iron and Steel Company se ha declarado en bancarrota tras sufrir un drástico desplome de su actividad a raíz de la decisión de Turquía de suspender todo el comercio con Israel en medio del conflicto de Gaza.

Supercinexin #3 Supercinexin
Imagínate si Occidente no soportara al cien por cien a esa colonia racista, a donde iba a terminar.
#4 yarkyark
#3 ¿China esta incluido en Occidente?

El segundo mayor socio comercial de Israel después de USA es China.
Supercinexin #6 Supercinexin
#4 Los chinos son unos Hijos de Putin que, por comerciar, comercian hasta con Satanás si hace falta. Por comerciar, hasta le vendieron armas a Pinochet para qué matará rojos más rápido: ratatatatatata. Comunismo sí, pelo dentlo de mis flontelas. Fuela de mis flontelas, paz, amol y negocios.

Pero siguen siendo el Tercer socio comercial, por detrás de la Unión Europea, no el segundo.
#7 yarkyark
#6 "Pero siguen siendo el Tercer socio comercial, por detrás de la Unión Europea, no el segundo."

Pues ellos dicen que son el segundo:

China es actualmente el segundo socio comercial de Israel, con un valor comercial total de 24.450 millones de dólares, lo que supone un aumento del 11,6% en 2022 respecto al año anterior.

www.china-briefing.com/news/panorama-de-comercio-e-inversion-entre-chi
gelatti #1 gelatti
La deuda total de la empresa ascendía a aproximadamente 105 millones de NIS (32,24 millones de dólares), y dado que el 70 % de sus ventas dependían de las exportaciones a Turquía, el embargo supuso un duro golpe para sus operaciones.

Prohibición comercial: Factor clave en el colapso

Turquía suspendió oficialmente las exportaciones, importaciones y el comercio de tránsito con Israel en todas las categorías de productos a partir del 2 de mayo de 2024, en respuesta a las acciones militares…   » ver todo el comentario
Rihusu #2 Rihusu
pena? ninguna
colipan #5 colipan
Bravo Turquía
