Siderúrgica israelí se hunde tras el embargo comercial turco [ING]

La siderúrgica israelí Shaul Gueta Iron and Steel Company se ha declarado en bancarrota tras sufrir un drástico desplome de su actividad a raíz de la decisión de Turquía de suspender todo el comercio con Israel en medio del conflicto de Gaza.
El segundo mayor socio comercial de Israel después de USA es China.
Pero siguen siendo el Tercer socio comercial, por detrás de la Unión Europea, no el segundo.
Pues ellos dicen que son el segundo:
China es actualmente el segundo socio comercial de Israel, con un valor comercial total de 24.450 millones de dólares, lo que supone un aumento del 11,6% en 2022 respecto al año anterior.
Prohibición comercial: Factor clave en el colapso
Prohibición comercial: Factor clave en el colapso

Turquía suspendió oficialmente las exportaciones, importaciones y el comercio de tránsito con Israel en todas las categorías de productos a partir del 2 de mayo de 2024, en respuesta a las acciones militares