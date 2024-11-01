edición general
Seur gestionará 33 millones de envíos y reforzará su plantilla con 2.800 contrataciones

Prevé que entre el 24 de noviembre y mediados de enero haya jornadas con más de un millón de paquetes diarios por el Black Friday, la Navidad y las rebajas

Robus #3 Robus
#2 Venía a poner algo como eso... :-D
mis_cojones_en_bata #4 mis_cojones_en_bata
33 millones de españoles pasarán a no estar nunca en casa.

De rebote, se arregla el problema de la vivienda.

Alabado sea SEUR.
#1 Pivorexico *
En todo caso subcontratará , SEUR apenas cuenta con plantilla propia ;
FrayM #5 FrayM
Da igual, como si contratan a 500.005* personas más; a @dunachio jamás le llegarán los paquetes a tiempo.

*Por el culo te la hinco :shit:
