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La servilleta de papel de los bares como guardiana de la historia de las ciudades

La servilleta de papel de los bares como guardiana de la historia de las ciudades

Durante más de una década, el fotógrafo Felipe Hernández ha coleccionado y retratado las idiosincrásicas servilletas personalizadas. Ahora publica un libro con 600 de ellas

| etiquetas: bares , servilletas , fotografías
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6 comentarios
6 1 0 K 79 actualidad
themarquesito #1 themarquesito
Esas servilletas son algo digno de Pedro Vera. El fotógrafo también, dicho sea de paso
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Noeschachi #2 Noeschachi
#1 Falta un dibujo de Ortega y Pacheco en la solapa del libro doblando el "Gracias por su visita" para que sea un "Gracias puta"
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skaworld #3 skaworld
Mu jispter mu chulo pero si no ha doblado la servilleta del bar para decir "gracias puta" sinceramente no me merece mas que indiferencia...
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#5 Albarkas
Esas servilletas satinadas en zigzag QUE NO SECABAN...
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#6 Albarkas
Esas servilletas satinadas en zigzag QUE NO SECABAN...
Pa matarlos...
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#4 capitan.meneito
600 en una década.
Dos fines de semana si salgo de vinoteo :troll:
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menéame