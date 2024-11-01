Los servidores de Rainbow Six han sido hakeados [ENG]

Rainbow Six Siege X sufre un grave hackeo y Ubisoft está trabajando en una solución. Los creadores de contenido instan a los jugadores a no conectarse hasta que se resuelva el problema, dada la magnitud de la brecha. Los hakers han tenido acceso a las cuentas de jugadores, llenando sus "carteras" con millones de créditos. También han banneado a las cuentas conocidas de trabajadores de Ubisoft.