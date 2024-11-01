edición general
7 meneos
34 clics
Los servidores de Rainbow Six han sido hakeados [ENG]

Los servidores de Rainbow Six han sido hakeados [ENG]

Rainbow Six Siege X sufre un grave hackeo y Ubisoft está trabajando en una solución. Los creadores de contenido instan a los jugadores a no conectarse hasta que se resuelva el problema, dada la magnitud de la brecha. Los hakers han tenido acceso a las cuentas de jugadores, llenando sus "carteras" con millones de créditos. También han banneado a las cuentas conocidas de trabajadores de Ubisoft.

| etiquetas: hackeo , juego online , ubisoft , rainbow six
6 1 0 K 110 tecnología
1 comentarios
6 1 0 K 110 tecnología
kwisatz_haderach #1 kwisatz_haderach
"rewarded everyone with two billion credits, while also hijacking the log to throw digs at Ubisoft, jokingly 'banning' all employees for "toxic behavior" and even musing that Yves Guillemot was on Epstein's island."

Dios, que panzada de reír y por lo que leo de la comunidad se lo están tomando a bastante cachondeo... a ver lo que tardan en recuperar backup y restaurar.
2 K 37

menéame