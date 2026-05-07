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Los servicios de inteligencia estadounidenses afirman que Irán puede resistir el bloqueo de Trump en el estrecho de Ormuz durante meses [EN]

Un análisis confidencial de la CIA entregado esta semana a los responsables políticos del Gobierno concluye que Irán puede resistir el bloqueo naval estadounidense durante al menos tres o cuatro meses antes de enfrentarse a dificultades económicas graves. Irán conserva alrededor del 75 % de sus existencias de lanzadores móviles anteriores a la guerra y aproximadamente el 70 % de sus reservas de misiles de antes del conflicto, según ha declarado un funcionario estadounidense. El funcionario ha señalado que hay indicios de que el régimen ha logra

| etiquetas: inteligencia , cia , irán , meses , 75% , reservas , lanzadores , misiles
21 5 0 K 344 actualidad
7 comentarios
21 5 0 K 344 actualidad
#3 UNX
Los americanos están cansados de tanto winning.
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#5 fremen11
Hay que cubrir la retirada.....
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jm22381 #7 jm22381
La guerra entre Irán e Irak duró 8 años... los americanos pueden ir cogiendo una silla :roll:
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Verdaderofalso #6 Verdaderofalso
La cosa es, aguantará la economía mundial?
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Kantinero #2 Kantinero
Un análisis confidencial de la CIA ......
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#4 perica_we
hay más variables que cuando tendrían que cerrar pozos y cuantos misiles les quedan.
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menéame