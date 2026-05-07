Los servicios de inteligencia estadounidenses afirman que Irán puede resistir el bloqueo de Trump en el estrecho de Ormuz durante meses [EN]

Un análisis confidencial de la CIA entregado esta semana a los responsables políticos del Gobierno concluye que Irán puede resistir el bloqueo naval estadounidense durante al menos tres o cuatro meses antes de enfrentarse a dificultades económicas graves. Irán conserva alrededor del 75 % de sus existencias de lanzadores móviles anteriores a la guerra y aproximadamente el 70 % de sus reservas de misiles de antes del conflicto, según ha declarado un funcionario estadounidense. El funcionario ha señalado que hay indicios de que el régimen ha logra