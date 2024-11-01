edición general
Servicio Secreto abate a hombre que intentó ingresar en residencia de Trump con una escopeta

El Servicio Secreto de Estados Unidos informó el domingo que sus agentes dispararon y mataron a un hombre de unos 20 años después de que intentó entrar ilegalmente en el perímetro de seguridad del complejo Mar-a-Lago del presidente Donald Trump en West Palm Beach, Florida. El hombre llevaba lo que parecía ser una escopeta y un bidón de combustible, según la agencia, que añadió que fue visto en la puerta norte del complejo alrededor de las 1.30 am hora del este (0630 GMT). Se desconocen las intenciones del sospechoso en el complejo turístico.

#3 concentrado
¿Sólo uno? Pocos me parecen :troll:
Connect #2 Connect
A saber si es cierto que es un intento de atentado o hay aquí una doble intención del gabinete Trump, que busca algún beneficio. De esta gente ya cualquier cosa
sxentinel #5 sxentinel
#2 Tiene pinta de una falsa bandera de libro.
ChiquiVigo #1 ChiquiVigo *
Sí está en la casa blanca es posible que empiecen pronto lo de Irán
#4 Frank39
No se Rick...
