Serie de ciencia ficción predijo el fin del mundo en 2026

¿Y si el año 2026 fuera realmente el principio del fin? Una mítica serie de ciencia ficción como Star Trek lleva décadas avisando ¿Y si este año no fuera solo otro calendario que arrancas de la pared, sino el momento en el que todo se va al garete? Tranquilo, no es un hilo conspiranoico de madrugada. Resulta que una mítica serie de ciencia ficción lleva décadas avisando de que 2026 es cuando la cosa se tuerce del todo. Y sí, hablamos de Star Trek.