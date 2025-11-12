SERGAS | La consellería de Sanidade calcula que el déficit de médicos de Atención Primaria se extenderá a 2029

Ahora suman casi 100 las plazas sin cubrir en los ambulatorios. La situación mejorará a partir de 2030 pues los facultativos que acabarán su formación ya serán más que los que se jubilan. Los datos de la Consellería de Sanidade atestiguan que no faltan médicos en general, pero sí hay un déficit importante en medicina de familia. ¿Y a qué se debe? Probablemente a una mala planificación sanitaria. Las plazas para formar a médicos residentes y que adquieran la especialidad fueron durante años insuficientes para que salieran al mercado...