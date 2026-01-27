Por qué será difícil la entrada de los fabricantes de coches europeos al mercado indio pese al acuerdo comercial

Los fabricantes de automóviles europeos, presionados por los aranceles estadounidenses y las guerras de precios en China, recibirán un impulso tras el acuerdo comercial entre la UE e India que reduce drásticamente los aranceles a las importaciones de automóviles, pero se enfrentan a un mercado difícil, dominado por empresas locales y coches compactos japoneses conocidos como kei. Directivos de Renault, Volkswagen, Mercedes y BMW han aplaudido el pacto, que consideran una clara oportunidad de crecimiento en el mercado indio.