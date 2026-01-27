edición general
Por qué será difícil la entrada de los fabricantes de coches europeos al mercado indio pese al acuerdo comercial

Los fabricantes de automóviles europeos, presionados por los aranceles estadounidenses y las guerras de precios en China, recibirán un impulso tras el acuerdo comercial entre la UE e India que reduce drásticamente los aranceles a las importaciones de automóviles, pero se enfrentan a un mercado difícil, dominado por empresas locales y coches compactos japoneses conocidos como kei. Directivos de Renault, Volkswagen, Mercedes y BMW han aplaudido el pacto, que consideran una clara oportunidad de crecimiento en el mercado indio.

#3 EISev
En la India se acepta una construcción menos segura y menos asistentes, airbags etc que en Europa. También la velocidad media de desplazamiento es mucho menor, por los caminos y atascos. No están tan dispuestos a pagar las mejoras.

Y ya hay empresas como Suzuki Maruti acostumbradas a trabajar así y con economía de escala inimaginable para empresas europeas.

Lo que compren serán cuatro ricachos que ya compraban al precio actual.
#2 javibaz
