·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9432
clics
La izquierda tiene que despertar (por el bien del mundo)
5975
clics
La empresa china de robótica Unitree ha presentado su primer prototipo de robot mecha, el GD01
5662
clics
Desfile ejército de India (2026) - Motos de la muerte | Noticias ilustradas
4441
clics
Deus Ex Machina
5697
clics
Kortatu: Dios y la Ley Vieja
más votadas
491
Un tribunal de EE.UU. suspende las sanciones de Trump contra Francesca Albanese
465
Renfe acredita que Vito Quiles se 'coló' en sus trenes al menos 17 veces en año y medio
491
El Congreso suspende cautelarmente las acreditaciones de prensa de Vito Quiles y Bertrand Ndongo
386
De “ni un euro de dinero público” a un agujero de 180 millones: la Cámara de Cuentas dinamita el relato del PP de La Nueva Romareda
452
Pintan un mural de Lamine Yamal con una bandera palestina en un campo de refugiados de Gaza
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
5
meneos
28
clics
Ser los que más cobran del Estado y regular los excesos de jornada: las exigencias del Sindicato Médico de Navarra para acabar con la huelga
Salud se reúne este jueves con el SMN, que también reclama mejorar las condiciones de los MIR y poner fin al régimen de exclusividad
|
etiquetas
:
cobran del estado
,
excesos de jornada
,
smn
4
1
1
K
49
actualidad
12 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
4
1
1
K
49
actualidad
Comentarios destacados:
#1
Han pedido ser los que mas cobran del estado tal cual o esto es un periodico de mierda sensacionalista?
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#4
txepel
¿Alguien podría explicarme lo siguiente? Porque por cosas como esta estoy pasando de verlos con simpatía a arquear una ceja.
Asimismo, sigue exigiendo el fin de la exclusividad, un complemento de unos 800 euros al mes que cobran los médicos por trabajar únicamente en la sanidad pública. Es una reivindicación histórica del SMN que quiere que esos 800 euros los pasen a cobrar todos los médicos, incluidos aquellos que trabajan también en lo privado.
2
K
44
#5
Gry
#4
Que les pagué los 800 € la privada.
1
K
30
#6
ombresaco
*
#4
Yo diría que es una componente de "poyaque". Si se regularan los excesos de jornada, el apoyo a la huelga sería mucho menor. Pero al juntarlo todo consiguen un apoyo interno alto (algunos están más preoucpados por esa exclusividad y otras medidas elitistas y otros por el exceso de horas). Como inconveniente principal de esa estrategia, quienes se precoupan por las guardias y exceso de horas, que son reivindicaciones legítimas, que tiene toda la sanidad salvo los médicos, quedan como elitistas. Y todo, porque quienes negociaron el estatuto marco permitieron la excepción de los médicos para las horas.
1
K
22
#8
rendri
#6
es que al final son peticiones contrapuestas. No quieren turnos y guardias pero a la vez se pide libertad para ir a currar después a la privada. Que entiendo que son colectivos diferentes, medico currito vs jefe de servicio. Pero es que no se puede todo y sobretodo que el servicio principal quien te ha formado y todo ha sido la pública, no el estarte por ahí a rascar más cuartos o colar en la lista de espera a quien vaya a tu consulta.
1
K
20
#10
ombresaco
#8
Sí, pero matizable. Las guardias son obligatorias, y es 24 horas trabajando (algo ilegal en muchas profesiones, y limitado a 12 horas para el resto de sanitarios). Ir a currar después a la privada es absolutamente voluntario. Y no tiene por qué ser diario.
E insisto, si las reivindicaciones por las guardias y turnos se hubiesen dado desde un primer, posiblemente la huelga no existiría. Si fuera conspiranoico, me atrevería a pensar que es una reivindicación para boicotear las reivindicaciones razonables
2
K
28
#7
masde120
#4
Ser los que más cobran pero dejar mucho tiempo y energía en esa jornada para después irse a la privada a ganar más.
2
K
37
#12
Zerjillo
#4
Es que eso directamente no debería existir. Hay un clarísimo conflicto de intereses si trabajas en la pública y la privada a la vez. Si quieres trabajar en la pública, no deberías trabajar en la privada. Es mi opinión. Ya lo de cobrar ese plus de exclusividad sin tener exclusividad es simplemente demencial.
2
K
29
#1
ankra
Han pedido ser los que mas cobran del estado tal cual o esto es un periodico de mierda sensacionalista?
4
K
38
#2
Postmeteo
#1
han pedido igualarse a los funcionarios que más cobren que supongo que serán los abogados del estado
1
K
19
#3
UnoYDos
*
#1
De la noticia que obviamente no te has molestado en leer:
Una de ellas es “la mejora justa de las retribuciones en consideración a la formación, responsabilidad del colectivo médico y, en cualquier caso, nunca inferiores a las mejores del Estado”.
Lo están citando literalmente.
3
K
34
#11
strike5000
#1
Caballero (o dama, con ese nick es difícil saberlo), la duda ofende.
0
K
10
#9
Feindesland
Soplar y sorber, vaya.
0
K
14
Ver toda la conversación (
12
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Asimismo, sigue exigiendo el fin de la exclusividad, un complemento de unos 800 euros al mes que cobran los médicos por trabajar únicamente en la sanidad pública. Es una reivindicación histórica del SMN que quiere que esos 800 euros los pasen a cobrar todos los médicos, incluidos aquellos que trabajan también en lo privado.
E insisto, si las reivindicaciones por las guardias y turnos se hubiesen dado desde un primer, posiblemente la huelga no existiría. Si fuera conspiranoico, me atrevería a pensar que es una reivindicación para boicotear las reivindicaciones razonables
Una de ellas es “la mejora justa de las retribuciones en consideración a la formación, responsabilidad del colectivo médico y, en cualquier caso, nunca inferiores a las mejores del Estado”.
Lo están citando literalmente.