La sequía empieza a ser acuciante en Pontevedra: Vigo dará agua a Baiona si no llueve pronto
Abel Caballero insiste en que el segundo embalse, más pequeño, tendría "cero impacto medioambiental" y urge "cooperación" a la Xunta.
|
etiquetas
:
sequía
,
pontevedra
,
vigo
,
baiona
7
2
0
K
108
actualidad
1 comentarios
relacionadas
#1
Pixmac
He escuchado a personas criticando la medida pero no le veo nada malo a ser buenos vecinos con Baiona, villa con un embalse muy pequeño. Eiras no es demasiado grande (22 hm3) pero comparado con Baíña (0,48hm3) es gigantesco y realmente a Baiona se le suministrará agua desde el embalse de Zamáns (0,020 hm3). El agua a Vigo llega principalmente desde Eiras.
1
K
31
Ver toda la conversación (
1
comentarios)
