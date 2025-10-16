edición general
La sequía empieza a ser acuciante en Pontevedra: Vigo dará agua a Baiona si no llueve pronto

La sequía empieza a ser acuciante en Pontevedra: Vigo dará agua a Baiona si no llueve pronto

Abel Caballero insiste en que el segundo embalse, más pequeño, tendría "cero impacto medioambiental" y urge "cooperación" a la Xunta.

etiquetas: sequía , pontevedra , vigo , baiona
#1 Pixmac
He escuchado a personas criticando la medida pero no le veo nada malo a ser buenos vecinos con Baiona, villa con un embalse muy pequeño. Eiras no es demasiado grande (22 hm3) pero comparado con Baíña (0,48hm3) es gigantesco y realmente a Baiona se le suministrará agua desde el embalse de Zamáns (0,020 hm3). El agua a Vigo llega principalmente desde Eiras.
