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Sepias blue viaja a Colombia a comer carne

Sezar blue viaja a Colombia a comer carne y chicharrones

| etiquetas: sepias , blue , viaja , a , colombia , a , comer , carne
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2 comentarios
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SeñorPresunciones #1 SeñorPresunciones
xD xD
¿Pero qué mierda es esta?
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pitercio #2 pitercio
Un retrasado opinando sobre Mr. Simple.
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